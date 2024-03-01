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Соединенные штаты нанесли удары по шести ракетам в Сане

CENTCOM: США нанесли удары по шести ракетам, направленным на Красное море

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Khaled Abdullah/Reuters

29 февраля, между 18:00 и 19:15 по местному времени в Сане, силы Центрального командования Вооруженных Сил США (CENTCOM) нанесли два удара в целях самообороны по шести мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску в сторону Красного моря. Эту информацию сообщили американские военные в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

Также сообщается, что в тот же вечер силы CENTCOM сбили беспилотный летательный аппарат над южной частью Красного моря в целях обеспечения самообороны.

«Центральное командование определило, что ракеты и беспилотный летательный аппарат представляли прямую угрозу торговым судам и судам ВМС США в этом регионе», — добавили в CENTCOM.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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