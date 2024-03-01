Россия сможет установить личности всех погибших при крушении Ил-76

Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших в конце января при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

«По поводу тел — я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», — сказала она.

28 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следователи устанавливают всех украинских командиров, которые приказали сбить самолет Ил-76.

Самолет был сбит 24 января в районе белгородского села Яблоново. По данным российской стороны, на его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых должны были доставить в Белгород и затем транспортировать в зону обмена. По информации министерства обороны РФ, Ил-76 был сбит украинской ракетой, запущенной с территории Харьковской области.

Позже агентство РИА Новости сообщило, что в крушении военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева.

По словам собеседника агентства, атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью.

Ранее пленный боец ВСУ признался, что боится возвращаться домой из-за крушения Ил-76.