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Балицкий: ВСУ находятся в условиях «российского наката»

Губернатор Запорожской области заявил, что ВСУ находятся в условиях наката РФ

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Минобороны РФ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении находятся в условиях «наката» российских войск, пока непонятно, как они себя поведут.

«Как поведет себя противник в условиях нашего наката, трудно сказать. Пока мы пробуем его на нашем направлении на слабые места, поэтому тут военные скорее скажут. Но из того, что я вижу, что дух хороший, настроение крепкое», — сказал Балицкий.

27 февраля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в селе Работино Запорожской области продолжаются тяжелые позиционные бои. По его словам, большая часть населенного пункта находится в серой зоне.

29 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил линию боевого соприкосновения. Он заявил, что ВС РФ продолжают «активные наступательные действия на многих направлениях фронта». Наиболее сложная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, подчеркнул главком украинской армии.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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