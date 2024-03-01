ЦАХАЛ отвергает обвинения в атаке по гражданским в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что не наносила удара по гуманитарному конвою в Газе, который раздавал помощь мирным жителям сектора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

«Армия обороны Израиля действует в соответствии с правилами ведения боевых действий и международным правом. Никаких ударов Армии обороны Израиля по конвою с помощью не наносилось», — заявил Хагари.

Официальный представитель Армии обороны Израиля затем повторил свое заявление, после чего упомянул нахождение рядом с местом раздачи гуманитарных грузов группы израильских танков и беспилотника. По словам Хагари, израильские танкисты для того, чтобы рассеять толпу, которая мешала прохождению колонны с гуманитарными грузами, совершили «несколько предупредительных выстрелов».

Эти действия израильских военных Хагари назвал «осторожными».

До этого стало известно, что Совет Безопасности ООН организует закрытое заседание из-за атаки по гуманитарному конвою в секторе Газа во время раздачи гуманитарных грузов мирным жителям.

Минздрав Палестины утверждает, что израильские силы нанесли удар по ожидавшим распределения гуманитарной помощи людям в районе Ан-Наблуси.

Ранее ХАМАС и Израиль договорились о доставках гумпомощи.