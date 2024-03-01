Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку 17 самолетов партнерам

По информации из отчета Пентагона, Министерство обороны США заключило сделку с компанией Boeing на сумму свыше 3,4 миллиарда долларов на приобретение и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A для Канады и Германии. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, Boeing получила контракт на фиксированную сумму в размере 3,407 миллиарда долларов для поставки указанных воздушных судов. Также в контракте говорится, что 14 самолетов P-8A будет передано правительству Канады, а 3 — Германии.

Ожидается, что весь заказ будет выполнен к марту 2028 года в соответствии с условиями контракта.

В прошлом году в НАТО утвердили контракт на замену самолетов AWACS. «НАТО утвердила одну из крупнейших в истории альянса военных закупок», — уточнили в альянсе.Уточняется, что блок выбрал новое поколение самолетов, так как срок службы. Шесть новых самолетов Boeing E-7A должны «выйти на операционную готовность» к 2031 году.

До этого Lufthansa заказала новые лайнеры Airbus и Boeing. Речь идет о 40 лайнерах Airbus A220-300 и 40 Boeing 737-8 MAX, последние впервые заказаны компанией с 1995 года. Также предусмотрен опцион на допзаказ еще 60 Boeing и 60 Airbus разных модификаций.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.