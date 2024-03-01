В России появились Ленинградский и Московский военные округа

Согласно указу президента Владимира Путина, Ленинградский и Московский военные округа снова появились в России. Ленинградский включает в себя Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Карелию, Коми, Ненецкий автономный округ, а также несколько других регионов.

Северный флот, который ранее был отдельным округом, теперь также включен в состав Ленинградского округа.

Московский военный округ включает в себя столицу и Подмосковье, а также несколько других областей. Помимо этого, сохранены Центральный, Восточный и Южный военные округа. В Южный вошли новые регионы, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Министр обороны Сергей Шойгу выступил за создание новых военных округов в связи с усилением военного потенциала НАТО у российских границ. Решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов было принято после сокращения количества округов с шести до четырех в 2010 году.

Ранее российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.