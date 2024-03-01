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Франция направит Украине 100 беспилотников

Глава Минобороны Фрации Лекорню сообщил, что направит Украине 100 беспилотников

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Reuters

Министерство обороны Франции разместило заказ на две тысячи беспилотных летательных аппаратов у военно-промышленного комплекса, из которых летом сто штук будут отправлены на Украину. Об этом сообщил глава военного ведомства Себастьен Лекорню в социальной сети Х.

На конференции в Париже 26 февраля по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке войск стран Евросоюза на Украину.

Позднее министр обороны Франции Себастьян Лекорню пояснил высказывания Макрона, отметив, что на конференции европейские лидеры обсуждали различные варианты укрепления поддержки Киева. «Сказать, что мы рассматриваем все возможности, не означает слабости или эскалации», — добавил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что размещение западных войск на Украине неизбежно приведет к прямому столкновению между Россией и НАТО.

До этого немецкое издание Bild опубликовало четырехэтапный «план нападения» РФ на НАТО. По мнению авторов материала, первым этапом агрессии России против стран НАТО станет масштабная кампания дезинформации, особенно в СМИ и социальных сетях. Целью Москвы будет разделение общества, дестабилизация и подрыв доверия к либеральной демократии.

Ранее Шольц исключил отправку военных НАТО на Украину.

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