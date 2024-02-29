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Президент Украины Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ

Зеленский назначил Владимира Карпенко новым командующим Сил логистики ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Сообщается, что Зеленский уволил с должности Олега Гуляка и назначил вместо него Владимира Карпенко.

До этого Офис президента Украины воспрепятствовал выезду ряда украинских парламентариев в Вашингтон на встречу, инициированную посольством США на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Железняк подчеркнул, что выезд не был разрешен депутатам как от партии власти, так и от оппозиции. Он также отметил, что поездка украинских политиков в США рассматривалась как инструмент поддержки принятия конгрессом Соединенных Штатов решения о выделении Украине помощи.

Незадолго до этого на Украине рассказали об ожиданиях от договора о гарантиях безопасности с США. Заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква выразил надежду, что договор станет самым мощным из имеющихся. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире национального телемарафона.

Ранее Зеленский прокомментировал слова Макрона о возможной отправке войск на Украину.

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