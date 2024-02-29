В Минобороны Белоруссии назвали спецоперацию учебником для армии республики

Специальная военная операция (СВО) стала настоящим учебником для белорусской армии. С таким заявлением выступил заместитель главы министерства обороны Белоруссии Андрей Жук в беседе с газетой «Беларусь сегодня».

«(СВО) для нас является в какой-то степени учебником», — отметил он.

По оценке замминистра, из спецоперации белорусские военные черпают информацию для обучения своего военного контингента, а бойцы Вооруженных сил России активно передают накопленный опыт белорусским коллегам.

«Сейчас активно совершенствуем боевую подготовку бойцов, в том числе и с привлечением российских военных», — пояснил Жук.

Он подчеркнул, что армии Белоруссии особенно интересен опыт российских артиллеристов, танкистов, специалистов по зенитным ракетным установкам и операторов дронов.

В январе министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы.

Ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия делает все необходимое для решения Россией связанных с СВО проблем.