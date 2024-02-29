Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Белоруссии назвали спецоперацию учебником для армии республики

Замглавы МО Белоруссии Жук назвал СВО на Украине учебником для армии страны

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) стала настоящим учебником для белорусской армии. С таким заявлением выступил заместитель главы министерства обороны Белоруссии Андрей Жук в беседе с газетой «Беларусь сегодня».

«(СВО) для нас является в какой-то степени учебником», — отметил он.

По оценке замминистра, из спецоперации белорусские военные черпают информацию для обучения своего военного контингента, а бойцы Вооруженных сил России активно передают накопленный опыт белорусским коллегам.

«Сейчас активно совершенствуем боевую подготовку бойцов, в том числе и с привлечением российских военных», — пояснил Жук.

Он подчеркнул, что армии Белоруссии особенно интересен опыт российских артиллеристов, танкистов, специалистов по зенитным ракетным установкам и операторов дронов.

В январе министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы.

Ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия делает все необходимое для решения Россией связанных с СВО проблем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами