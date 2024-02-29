В Госдуме предрекли НАТО участь Украины при условии продолжения агрессии

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости предупредил, что НАТО может ожидать участь Украины, если военно-политический блок продолжит свою агрессивную политику.

«Судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать», — заявил парламентарий, подразумевая НАТО.

По его мнению, это может произойти при условии продолжения агрессивной политики альянса и при ведения руководства блока Соединенными Штатами.

При этом Картаполов предрек НАТО мирную и нормальную жизнь после роспуска объединения.

Незадолго до этого глава американского Министерства обороны Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе США предположил, что в случае поражения Украины Североатлантическому альянсу грозит военное противостояние с Россией. Кроме этого, шеф Пентагона назвал очень тревожными оценки, по которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов.

Ранее сообщалось о стратегии России в случае прямого конфликта с НАТО.