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В Литве хотят призывать в армию сразу после школы

Delfi: в парламенте Литвы предложили забирать юношей в армию сразу после школы

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Reuters

В парламенте Литвы предложили призывать юношей в армию сразу после школы. Об этом сообщает Delfi.

С подобным предложением выступил председатель парламентского комитета по вопросам образования Артурас Жукаускас.

«Выпускники должны знать, что их призовут после окончания учебы, они отслужат 9 месяцев, после чего получат льготы для поступления в университет», – разъяснил свою идею Жукаускас.

Издание отмечает, что на данный момент в Литве призывают на службу в войска с 23 лет.

В январе спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен назвала приемлемой идею занять средства на финансирование армии у граждан страны.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна может взять пример с израильской системы всеобщей обороны и быстрой мобилизации при угрозе военного конфликта.

Ранее добровольцы из Эстонии начали готовиться к возможному вторжению России.

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