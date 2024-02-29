В Пентагоне заявили, что поражение Украины приведет к войне НАТО и РФ

Шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе США заявил, что в случае поражения Украины Североатлантическому альянсу грозит военное противостояние с Россией, передает РИА Новости.

«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал он.

Кроме этого, министр назвал очень тревожными оценки, по которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов.

Также Остин заявил, что не обращался к подчиненным с требованием держать обстоятельства своей госпитализации в тайне от Белого дома и президента США Джо Байдена.

14 февраля глава Пентагона провел онлайн-встречу представителей стран, помогающих Украине. Это стало его первым публичным выступлением после госпитализации.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не поддержал идею отставки главы Пентагона.