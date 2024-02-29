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Пентагон счел ядерный арсенал РФ крупнейшим во всем мире

Пентагон назвал Россию обладателем крупнейшего арсенала ядерного оружия в мире

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Министерство обороны РФ

Российская Федерация является обладателем крупнейшего и наиболее разнообразного ядерного арсенала во всем мире. К такому выводу пришел начальник Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Энтони Коттон, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

«Россия обладает самым крупным и разнообразным ядерным арсеналом среди всех стран мира», — утверждает представитель Пентагона.

По словам Коттона, причиной для такого заключения стала постановка межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» на боевое дежурство в РФ в прошлом году.

Помимо того, РФ продолжает создавать и принимать на вооружение атомные подлодки, несущие крылатые ракеты, обратил внимание генерал.

«Она модернизирует и расширяет свой ядерный потенциал», — подчеркнул он.

Как заявил сотрудник Минобороны, это касается гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон», которые добавляют ядерному арсеналу страны разнообразия и гибкости.

Перед этим Коттон говорил, что Минобороны Соединенных Штатов хотело бы возвращения России к переговорам по стратегической стабильности.

Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности.

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