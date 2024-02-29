В Совфеде заявили об ответе Хельсинки на разрешение Киеву бить по РФ

Россия ответит Финляндии, если ее власти не опровергнут ранее озвученное разрешение Киеву наносить удары по российской территории финским оружием. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости.

«Если опровержения не последует, разумеется, это кардинальным образом ухудшит наши отношения с Финляндией», – сообщил Косачев, отметив, что если позиция Хельсинки не поменяется, решение о дальнейших шагах в этом вопросе будут принимать российские военные специалисты.

Накануне глава комитета парламента Финляндии по обороне Юкка Копра предположил, что Украина могла бы ударить финским оружием по России. Он отметил, что Финляндия не устанавливала никаких ограничений, и Киев должен иметь право использовать оружие против военных объектов на территории РФ.

В январе финский политик Александр Стубб сказал, что его страна способна выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной.

Ранее президент Финляндии высказался об отправке войск на Украину.