Депутат Рады Гончаренко сообщил о новых перестановках в ВСУ

В командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) произойдут новые кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов. Об этом сообщает депутат парламента Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Будут сменены генералы и командующие силами. По некоторым генералам началось расследование», — написал он.

До этого Геращенко признала, что недавние перестановки в командном составе украинской армии с отставкой Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначением на эту должность Александра Сырского являются фактически «зачисткой» и «провалом» в политике Киева.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на посту главкома.

Газета The Washington Post сообщала, что уволенный Залужный отказался возглавить украинское дипломатическое представительство в Лондоне.

Ранее в сети появилось первое фото Залужного после отставки.