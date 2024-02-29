Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады Гончаренко сообщил о новых перестановках в ВСУ

Гончаренко: в ВСУ пройдут перестановки на уровне комбригов и генералов

close
100%
Reuters

В командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) произойдут новые кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов. Об этом сообщает депутат парламента Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Будут сменены генералы и командующие силами. По некоторым генералам началось расследование», — написал он.

До этого Геращенко признала, что недавние перестановки в командном составе украинской армии с отставкой Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначением на эту должность Александра Сырского являются фактически «зачисткой» и «провалом» в политике Киева.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на посту главкома.

Газета The Washington Post сообщала, что уволенный Залужный отказался возглавить украинское дипломатическое представительство в Лондоне.

Ранее в сети появилось первое фото Залужного после отставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами