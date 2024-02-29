Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Российские подразделения заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли здесь почти 500 солдат. Об этом сообщает министерство обороны в сводке о ходе спецоперации.

«Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что российские самоходные гаубицы «Гиацинт-С» ЦВО уничтожили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.

До этого заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что российские военнослужащие продолжают отодвигать демилитаризованную зону от Донецка.

27 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие взяли под свой контроль населенный пункт Северное на Авдеевском направлении.

Новость дополняется.