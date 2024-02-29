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Над территорией Белгородской области уничтожен беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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29 февраля около 12:50 (мск) была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Запад» за сутки сбили 48 беспилотников ВСУ на Купянском направлении.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дрон ВСУ над Белгородской областью. В Минобороны пояснили, что 28 февраля около 16:00 удалось пресечь попытку украинских военных атаковать российскую территорию. Со стороны Украины запустили беспилотник самолетного типа.

Однако в тот же день украинские войска атаковали населенный пункт Гордеевка в приграничном Кореневском районе Курской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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