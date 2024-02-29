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Путин: ВС России обрели колоссальный опыт

Путин: Вооруженные силы России обрели колоссальный опыт

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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России приобрели колоссальный опыт.

Путин заявил, что российские воины стойко и самоотверженно действуют на фронте. По его словам, проблемы в армии России есть, но есть также и понимание, как их решить. Глава государства отметил, что работа идет непрерывно на фронте и в тылу.

Также Путин во время послания заявил, что Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров. В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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