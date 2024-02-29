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Военный аналитик рассказал, как США пострадали от своих же санкций

Военный аналитик Федутинов: США отстают с созданием БПЛА из-за своих санкций

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Shutterstock

Санкции, которые ввели Соединенные Штаты против Китая, фактически заблокировали поставки для американского Минобороны возможный импорт соответствующих систем из Поднебесной, которые необходимы для создания малых разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Об этом РИА Новости сообщил военный аналитик, ведущий специалист в области беспилотников Денис Федутинов.

По его словам, США недооценивали потенциал мультикоптеров, поэтому так легко сами лишили себя возможности развивать перспективное направление в области БПЛА. По словам эксперта, в России так же не уделяли должного внимания мультикоптерам, но министерство обороны России сейчас поставило цель не зависеть при производстве стратегически важной продукции от импорта, а делать ставку на свои силы.

«Необходимо выработать критерии, которым должны удовлетворять перспективные армейские мультикоптеры, провести отбор систем, разработанных российскими компаниями промышленности, с последующими сравнительными испытаниями, далее с опытной эксплуатацией в зоне специальной военной операции и последующими доработками в рабочем порядке», — добавил Федутинов.

До этого сообщалось, что за два года в России в несколько раз выросло производство многофункциональных беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30».

Ранее сообщалось, что в России разработали беспилотный гибрид вертолета и самолета.

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