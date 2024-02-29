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Жителей Феодосии предупредили о взрывах

Оперштаб: в Феодосии пройдут военные учения 29 февраля

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В Феодосии 29 февраля пройдут военные учения, из-за чего местные жители могут слышать взрывы или громкие звуки. Об этом предупредили в оперативном штабе.

Ориентировочно, учения продлятся с 12 до 14 часов по местному времени, отметили в оперштабе.

Накануне громкие звуки слышали жители Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев поспешил объяснить, что это военный флот проводил тренировку по Противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Военнослужащие применяли в том числе стрелковое оружие. Он добавил, что обстановка в Севастополе спокойная.

До этого Развожаев также сообщал, что громкие звуки, которые было слышно в центре Севастополя, связаны с тренировкой флота. Тогда тренировка включала применение стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов, рассказывал он.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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