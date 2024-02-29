Глава ГУР Буданов заявил, что Украина никогда не допустит заморозки конфликта

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Киев никогда не допустит заморозки украинского конфликта и того, чтобы Донбасс и Новороссия остались в составе России, как РФ того хочет. Его слова приводит CBC News.

По его словам, если это произойдет, Россия будет праздновать победу.

Говоря об активном использовании беспилотных систем на Украине Буданов отметил, что они никогда не заменят наземные войска, а лишь поддерживают их, поражая противника.

Также глава ГУР подтвердил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что информацию о контрнаступлении ВСУ «слили» Кремлю, и заявил, что сейчас над этим работают.

25 февраля Буданов анонсировал новые атаки Вооруженных сил республики на Крымский мост. Он объявил о подготовке «новых сюрпризов» и порекомендовал гражданскому населению не передвигаться по этому мосту.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее глава Мюнхенской конференции призвал к поставке ВСУ ракет Taurus для атак на Крымский мост.