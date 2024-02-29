В Сумской области Украины за сутки зафиксировали более 200 взрывов

В Сумской области Украины за прошедшие сутки прогремели 204 взрыва. Об этом сообщила администрация региона.

По данным властей, взрывы зафиксировали более чем в десяти населенных пунктах, сообщила в четверг областная военная администрация. В основном пострадали приграничные территории и населенные пункты Сумской области, утверждают в пресс-службе.

Администрация региона заявила, что обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская общины.

До этого стало известно, что после взрывов в подконтрольном Украине городе Херсоне на объекте критической инфраструктуры нашли повреждения. При этом глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин не уточнил, о каком объекте идет речь.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.