В подконтрольных Украине частях Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольных Украине районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

При этом он не уточнил, какие именно объекты получили повреждения.

В ночь на 29 февраля сирены воздушной тревоги сработали сразу в четырех регионах Украины. Особый режим действовал на территории Харьковской и Днепропетровской областей. Кроме того, воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской областях.

Утром 28 февраля в подконтрольной украинским властям части Запорожской области зафиксировали повреждение объекта инфраструктуры. Глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров рассказал, что сооружение получило ущерб в результате взрывов. Тем не менее, о каком именно инфраструктурном объекте идет речь, чиновник не уточнил.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.