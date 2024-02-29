Российские силы ПВО за сутки сбили около 50 беспилотников ВСУ на Купянском направлении

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Запад» за сутки сбили 48 украинских беспилотников на Купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он добавил, что потери украинской армии на этом направлении за сутки составили до 145 военнослужащих. Помимо этого, российские военные смогли поразить две БМП-1, четыре артиллерийских орудия, минометный расчет и два пикапа.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дрон ВСУ над Белгородской областью. В Минобороны пояснили, что 28 февраля около 16:00 удалось пресечь попытку украинских военных атаковать российскую территорию. Со стороны Украины запустили беспилотник самолетного типа.

Однако в тот же день украинские войска атаковали населенный пункт Гордеевка в приграничном Кореневском районе Курской области.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.