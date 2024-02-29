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Российские силы ПВО за сутки сбили около 50 беспилотников ВСУ на Купянском направлении

ТАСС: силы ПВО за сутки сбили 48 украинских дронов на Купянском направлении

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Запад» за сутки сбили 48 украинских беспилотников на Купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он добавил, что потери украинской армии на этом направлении за сутки составили до 145 военнослужащих. Помимо этого, российские военные смогли поразить две БМП-1, четыре артиллерийских орудия, минометный расчет и два пикапа.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дрон ВСУ над Белгородской областью. В Минобороны пояснили, что 28 февраля около 16:00 удалось пресечь попытку украинских военных атаковать российскую территорию. Со стороны Украины запустили беспилотник самолетного типа.

Однако в тот же день украинские войска атаковали населенный пункт Гордеевка в приграничном Кореневском районе Курской области.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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