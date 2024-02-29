Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Российские самоходные гаубицы «Гиацинт-С» ЦВО уничтожили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 «Гиацинт-С» Центрального военного округа подавили и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции», — заявили в оборонном ведомстве.

Согласно сообщению МО РФ, расчеты орудий «Гиацинт-С», получив координаты, прибыли на позицию и серией выстрелов поразили район размещения украинских военных, а также выявленные в лесополосе позиции.

До этого заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что российские военнослужащие продолжают отодвигать демилитаризованную зону от Донецка.

27 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие взяли под свой контроль населенный пункт Северное на Авдеевском направлении.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял о переходе большей части населенного пункта Работино в серую зону.

Ранее в Запорожской области рассказали об эвакуации жителей села Работино.