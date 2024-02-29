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Эксперт рассказал, для чего европейский контингент отправят на Украину

Политолог Карасев: европейские военные заменят бойцов ВСУ в тыловых районах

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Mindaugas Kulbis/AP

Украина может использовать европейских военных, чтобы высвободить для фронта силы своих Вооруженных сил с западной части страны. Такое мнение высказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Iton-TV.

Европейский военный контингент могут отправить на границу Украины с Белоруссией или на Западную Украину, ближе к Николаеву, Одессе и Приднестровью, предположил эксперт.

Также Карасев считает, что европейские военные могут понадобиться Украине в случае экстренной нехватки личного состава в ВСУ. Охрана границ Украины этими военными позволит отправить тыловые подразделения украинской армии на линию фронта, добавил он.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

По данным «Страна.ua», президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил заявление главы Франции о возможной отправке западных войск на Украину

Ранее в МИД РФ назвали катастрофическим состояние ВСУ после слов Макрона.

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