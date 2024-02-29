Российские изобретатели создают вездеход-амфибию

В России идет разработка универсального вездехода-амфибии под названием «Тритон», предназначенного для преодоления водных преград и создания плацдармов в зоне спецопераций. Генеральный директор компании-разработчика «Тритона» ООО «Арго» Константин Багдасаров сообщил журналистам РИА Новости ,что ведется сборка опытного образца этого транспортного средства.

«Компания «Арго» начала работу над новым проектом вездехода-амфибии «Тритон». Это многофункциональное транспортное средство найдет применение как в армии, так и в гражданской сфере. Особенно актуальным направлением его использования является форсирование водных преград и создание плацдармов в зоне специальных операций», — отметил представитель компании-разработчика.

Багдасаров подчеркнул важность данной разработки, указав на то, что многие участки линии обороны российских вооруженных сил в зоне спецопераций проходят через водные преграды, которые затрудняют наступательные действия. Для преодоления этих преград необходимо создать плацдарм на противоположном берегу, что обеспечит возможность переброски более тяжелой техники через специально оборудованные переправы.

Разработчик предложил эффективный метод форсирования рек, состоящий в переброске групп из 50 небольших машин-амфибий с экипажем по пять человек в каждой при поддержке артиллерии и авиации. Это позволит быстро создать плацдарм на противоположном берегу и начать переброску техники. «Тритон» обладает уникальными характеристиками, включая возможность «прыгать» в воду с невысоких обрывов без потери плавучести, а также грузоподъемность 1,5 тонны в воде и одну тонну на суше.

Кроме того, разработчик отметил экономичность «Тритона», указав на стоимость 2,4 миллиона рублей с бензиновым двигателем и 2,9 миллиона рублей с дизельным. Это означает, что за цену одного бронетранспортера можно приобрести 10 единиц «Тритона».

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