ООН завершила вывод своей миссии из Судана

В среду, 28 февраля, миссия ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS) завершила вывод своего контингента из страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное официальным представителем генсека ООН Стефаном Дюжарриком.

«UNITAMS завершила вывод контингента из Судана 29 февраля 2024 года», — говорится в сообщении. Отмечается, что генеральный секретарь вновь выражает свою глубокую признательность всему местному и международному персоналу UNITAMS за его самоотверженность и служение народу Судана на протяжение мандата миссии.

При этом небольшая по числу команда UNITAMS останется в городе Порт-Судан. Они будут курировать процесс ликвидации миссии. Официальный старт процесс — 1 марта.

Как указал представитель генсека ООН, всемирная организация продолжит оказывать стране гуманитарную помощь. Также ООН пообещала «поддерживать народ Судана в его устремлении к мирному и безопасному будущему».

В декабре прошлого года Совет Безопасности ООН проголосовал за подготовленный Великобританией проект резолюции о прекращении действия UNITAMS. Это произошло после принятого в ноябре решения правительства Судана о прекращении действия UNITAMS.

Правительство написало в ООН письмо, что миссия всемирной организации лишь ухудшила ситуацию в стране и «больше не отвечает чаяниям народа и властей». При этом власти африканской страны добавили, что кабинет министров Судана готов к конструктивной работе с ООН по выработке новой формулы, которая сможет принести положительный результат для страны.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года. Тогда возникли разногласия между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Они не смогли договориться между собой о методах формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией. Аль-Бурхан считал, что — профессиональный военный, Дагало — избранный гражданский президент.

В итоге 15 апреля начались столкновения возле военной базы в Мерове, а также в столице. В результате конфликта более 10 тыс. человек стали жертвами конфликта.

11 апреля 2019 в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранен от руководства и помещен под арест президент Судана Омар Башир. Действие конституции 2005 года было прекращено, в течение трех месяцев на территории Судана действовало чрезвычайное положение. Были созданы органы власти — Переходный военный совет Судана и, позднее заменивший его, Суверенный совет Судана, которые управляли страной до назначения нового президента.

Помимо напряженной обстановки, в Судане произошло масштабное наводнение, которое унесло жизни минимум 100 людей.

15 апреля 2023 года в Судане вновь вспыхнули стычки между сторонами.

Ранее армия ЦАР при поддержке российских инструкторов отразила атаку боевиков из Судана.