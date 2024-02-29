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В Германии раскритиковали Макрона за слова об отправке западных войск на Украину

Партия DAVA посчитала отправку западных войск на Украину переходом красной черты

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Global Look Press

Новая немецкая партия «Демократический альянс за многообразие и прорыв» (DAVA), основным направлением деятельности которой является защита интересов мусульманского населения Германии, выступила против отправки войск западных стран на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление политического объединения.

Таким образом партия прокомментировала недавнее высказывание французского президента Эммануэля Макрона, который допустил возможность отправки военнослужащих из стран Запада в зону украинского конфликта. Представители DAVA раскритиковали главу республики и подчеркнули, что подобный шаг стал бы «переходом красной черты» в конфликте с РФ.

«DAVA считает своим долгом предупредить Европу об эскалации военного насилия на Украине», — говорится в заявлении.

При этом в «Демократическом альянсе за многообразие и прорыв» добавили, что слова президента Франции являются «опасным шагом». По мнению политического объединения, действия Макрона могут привести к дальнейшему усилению напряженности в регионе и спровоцировать «пожар».

Ранее в Нидерландах создали петицию против отправки армии королевства в зону украинского конфликта.

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