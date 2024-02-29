Российского солдата после возвращения из плена обвинили в боях за ВСУ

Российского военнослужащего Радика Богданова, который в ходе боевых действий попал в плен и недавно вернулся в родную страну, обвинили в участии в сражениях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Теперь мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Республики Башкортостан. Его обвиняют в участии в деятельности вооруженного формирования на территории иностранного государства, цели которого противоречат интересам РФ.

В материале отмечается, что военнослужащий уже признал свою вину. В настоящее время Богданов находится под стражей, при этом следствие намерено требовать его ареста.

Однако журналисты не исключили, что данное уголовное дело будет переквалифицировано. Скорее всего, мужчину обвинят в добровольной сдаче в плен или государственной измене в виде перехода на сторону противника. Последнее правонарушение предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, уточняется в статье.

«Летом 2023 года подозреваемый, будучи военнослужащим Вооруженных сил РФ, в районе села Водяное (ДНР) сдался в плен солдатам украинского добровольческого вооруженного подразделения «Скала», — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что 3 января текущего года Богданов вернулся в родную страну. Мужчина попал в программу обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

В прошлом российский солдат неоднократно оказывался на скамье подсудимых. В 2009 году его проговорили к восьми годам и 11 месяцам колонии строго режима за причинение тяжкого вреда здоровью. Однако военнослужащего освободили в 2016 году по УДО.

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