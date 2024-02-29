В России разработали дистанционный модуль с гранатометом для боевого робота

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева запатентовала дистанционно управляемый боевой модуль с гранатометом, предназначенный для установки на роботизированные платформы. Об этом сообщает ТАСС.

Модуль содержит легкобронированную машину, на которой установлен двигатель, трансмиссия, ходовая часть с движителем, вооружение и аппаратура управления, говорится в публикации. Рама гранатомента АГС-17 жестко закреплена в верхней части комплекса.

По утверждениям разработчиков, комплекс имеет простую конструкцию, которая не подразумевает наличия башни, для размещения в ограниченном пространстве которой используемое оружие потребовалось бы модернизировать.

До этого стало известно, что в России разработали новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, который был создан в интересах российской армии, он должен выйти на испытания.

По словам источника, также планируется создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.

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