Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России разработали дистанционный модуль с гранатометом для боевого робота

Академия МО РФ разработала дистанционный модуль с гранатометом для боевого робота

close
100%
Владимир Баранов/РИА «Новости»

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева запатентовала дистанционно управляемый боевой модуль с гранатометом, предназначенный для установки на роботизированные платформы. Об этом сообщает ТАСС.

Модуль содержит легкобронированную машину, на которой установлен двигатель, трансмиссия, ходовая часть с движителем, вооружение и аппаратура управления, говорится в публикации. Рама гранатомента АГС-17 жестко закреплена в верхней части комплекса.

По утверждениям разработчиков, комплекс имеет простую конструкцию, которая не подразумевает наличия башни, для размещения в ограниченном пространстве которой используемое оружие потребовалось бы модернизировать.

До этого стало известно, что в России разработали новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, который был создан в интересах российской армии, он должен выйти на испытания.

По словам источника, также планируется создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами