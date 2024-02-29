США рассматривают возможность доставки помощи Газе самолетами ВВС

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность доставки гуманитарной помощи местным жителям сектора Газа при помощи военных самолетов из-за возрастающей сложности осуществления этого наземным путем. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их информации, решение Белого дома о рассмотрении данной альтернативы подчеркивает растущую тревогу по поводу ухудшения гуманитарной ситуации в Газе, особенно на севере анклава. Один из источников заявил: «Ситуация действительно критическая. Доставка необходимой помощи грузовиками становится проблематичной, поэтому требуются экстренные меры, включая использование воздушного транспорта». По его словам, обсуждение этого вопроса началось в администрации недавно.

Американские чиновники признают, что воздушная переброска позволит отправить ограниченный объем груза; один военный самолет может доставить столько гуманитарной помощи, сколько несколько грузовиков. Тем не менее, они подчеркивают необходимость возобновления массовой поставки помощи по наземным маршрутам. Главным приоритетом Вашингтона остается обеспечение безопасности для сотен грузовиков, которые могли бы ежедневно доставлять гуманитарную помощь в Газу. По данным ООН, объем поставок помощи в анклав в феврале уменьшился вдвое по сравнению с январем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».