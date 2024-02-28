В США рассказали, сколько осталось денег для Украины

В Пентагоне изучают, как и на что в первую очередь потратить оставшиеся для Украины $4 млрд финансирования. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве.

Известно, что эта сумма может пойти на выделение боевой техники, боеприпасов или других военных поставок на Украину из собственных запасов Пентагона.

Телеканал RT сообщает, что в данный момент решение пока не принято — американские чиновники обсуждают возможность задействования хотя бы части от указанной суммы.

До этого стало известно, что Бельгия выделит €200 млн на срочную закупку снарядов калибра 155 мм для Киева.

Де Кроо отметил, что инициативу Чехии уже поддержали Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада и Швеция. Ожидается, что первые снаряды по этой линии могут поступить на Украину в конце марта.

Ранее генсек НАТО призвал нарастить поставки оружия Киеву «ради мира».