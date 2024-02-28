Фрегат ФРГ по ошибке атаковал дрон НАТО

Фрегат ФРГ «Гессен» по ошибке атаковал дрон страны-союзницы по НАТО США в Красном море. Об этом сообщает Welt.

Сообщается, что дрон MQ-9 передвигался без транспондера для идентификации «свой-чужой», кроме того, о его передвижении не были уведомлены представители стран-союзниц США. Инцидент произошел после того, как немецкий фрегат впервые с начала операции в Красном море отразил атаку хуситов и сбил два беспилотника этой группировки.

«Немного позднее фрегат <...> неумышленно атаковал дрон страны-союзницы», — приводит RT слова спикера Минобороны Германии Михаэля Штемпфле.

До этого США сбили пять беспилотников хуситов в Красном море.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.