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Во Франции раскрыли, какие именно солдаты могли бы быть отправлены на Украину

Премьер Франции Атталь назвал, какие военные могли бы быть отправлены на Украину

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Stephanie Lecocq/Reuters

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь пояснил, какие категории солдат и офицеров могли бы быть отправлены на Украину. Об этом сообщил ТАСС.

«<…> речь может идти о военных [которые могли бы быть задействованы] для проведения обучения», — сказал глава правительства.

Он уточнил, что речь идет военных специалистах в области обеспечения противовоздушной обороны или защиты границ. Атталь подчеркнул, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который упомянул возможность отправки в будущем сухопутных сил на Украину, нельзя назвать объявлением о каких-либо действиях.

До этого в министерстве обороны Франции обратили внимание, что Макрон не обещал отправить военных на Украину для участия в боях с армией России, сообщает RT.

Накануне стало известно, что заявление французского лидера застало союзников врасплох.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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