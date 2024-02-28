Бельгия выделит €200 млн на закупку снарядов для Украины

Бельгия выделит €200 млн на срочную закупку снарядов калибра 155 мм для Киева. Об этом заявил премьер королевства Александер Де Кроо, сообщает ТАСС.

Закупка боеприпасов, по его словам, будет осуществляться за пределами Евросоюза. Она пройдет в рамках инициативы о совместных закупках, выдвинутой Чехией, отмечает RT.

«Мы можем дать президенту Украины то, что он просит, – снаряды. Бельгия выделяет €200 млн в рамках чешской инициативы. <...> Больше снарядов поступит в ближайшие недели», – подчеркнул премьер, добавив, что на эту сумму можно приобрести до 50 тыс. артиллерийских боеприпасов.

Де Кроо отметил, что инициативу Чехии уже поддержали Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада и Швеция. Ожидается, что первые снаряды по этой линии могут поступить на Украину в конце марта.

28 февраля брат мэра Киева Владимир Кличко сказал, что Украине нужны не солдаты НАТО, а лучшее оружие, которое страны Запада могут поставить.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные союзники Украины организовали коалицию по поставкам Украине дальнобойного оружия.

Ранее генсек НАТО призвал нарастить поставки оружия Киеву «ради мира».