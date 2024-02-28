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В США раскрыли число иностранных наемников в ВСУ

WP: на Украине находятся более 20 тысяч иностранных наемников 50 национальностей

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РИА «Новости»

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют более 20 тысяч иностранных наемников. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Около 20 000 иностранцев более чем 50 национальностей составляют международный легион Украины, по словам украинских чиновников», — говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что официальные цифры «несколько туманны».

По данным WP, некоторые страны НАТО, среди которых Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, направили на Украину некоторое число спецназовцев и военных советников, которые выполняли функции, связанные с материально-технической поддержкой и обучением.

Газета Financial Times написала со ссылкой на европейского высокопоставленного военного чиновника, что на Украине присутствует западный спецназ. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Ранее в МИД РФ заявили, что военнослужащие стран НАТО давно активно помогают ВСУ.

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