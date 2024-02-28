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В Раде отказались запрещать призывникам покидать Украину

Комитет Рады выступил против блокировки счетов и запрета на выезд для призывников

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РИА «Новости»

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки выступил против блокировки счетов и запрета на выезд для призывников через суд. Об этом украинскому изданию «Обозреватель» заявил секретарь комитета Роман Костенко.

«Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности провел первое заседание, рассмотрев законопроект о мобилизации. И уже забраковал некоторые инициативы, в частности по электронным повесткам и блокированию банковских карт», — заявил нардеп Костенко.

Взамен, как пояснил Костенко, предлагается увеличить размеры штрафов. Также нардеп сообщил, что комитет отклонил идею электронных повесток.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

До этого военкомы в Одессе стали применять слезоточивый газ во время задержаний военнообязанных на улицах.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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