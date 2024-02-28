В ЛНР заявили, что в селах Донбасса находят нетронутое западное оружие

В селах и городах Донбасса, которые освобождает российская армия, практически в каждом подвале находят нетронутое, не распакованное западное вооружение. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий.

Депутат пояснил, что это оружие оставляется отступающими украинскими войсками в панике.

«Почти что в каждом доме, в каждом подвале (освобожденных населенных пунктов) находятся десятки, сотни (единиц) различного вооружения и что они даже не распакованные», — заявил Водолацкий.

Он добавил, что обнаружение такого количества вооружения дает основания полагать, что публичные заявления Киева насчет непредоставления Западом оружия являются ложью и психологическим воздействим на страны Запада.

До этого российские военнослужащие освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.