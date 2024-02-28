Главный объект по сборке ядерных бомб США приостановил работу

Главный объект Pantex по сборке и разборке ядерных бомб США приостановил работу из-за пожаров в Техасе. Об этом сообщает The Associated Press.

Работа объекта была приостановлена вечером 27 февраля. Ожидается, что она возобновится ближе к вечеру 28 февраля (утром 28 февраля по местному времени). Сообщается, что персонал объекта был эвакуирован, при этом на месте дежурит пожарная служба, готовая вмешаться при неблагоприятном развитии ситуации.

С 1991 года объект Pantex использовался исключительно для разборки ядерных ракет.

После начала крупных лесных пожаров в Техасе в понедельник, 26 февраля, их площадь уже превысила 1040 кв. км. В десятках населенных пунктах в США и Канаде проводится эвакуация населения.

До этого в США произошел пожар на правительственном ядерном объекте по переработке урана.

Ранее в США совершил аварийную посадку способный нести ядерное оружие бомбардировщиком.