В Китае рассказали, что будет с НАТО в случае войны с Россией

В случае конфликта с Россией НАТО может столкнуться с проблемой снабжения войск. Об этом пишет китайская газета Asia Times.

«Серьезная проблема, с которой сталкивается НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у нее войск, а в их снабжении. Как показали усилия по поставке оборудования и боеприпасов на Украину, у НАТО нет ни запасов, ни производственных мощностей для ведения длительной современной войны», — говорится в публикации.

Отмечается, что альянс давно решил придерживаться тактики воевать «как есть» — сражаться, пока хватит оружия и боеприпасов. По этой причине стратегия НАТО всегда заключалась в том, чтобы в случае конфликта как можно быстрее довести его до конца.

До этого газета Bild со ссылкой на источники в военных ведомствах НАТО писала, что военнослужащие армий альянса НАТО уже находятся на Украине и помогают Вооруженным силам этой страны в использовании и настройке высокотехнологичного оборудования.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.