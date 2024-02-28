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СК РФ разработал методики расследования дел об артобстрелах

Глава СК Бастрыкин: разработана новая методика расследования дел об артобстрелах

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Виктория Веленская/РИА Новости

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомством была разработана новая методика расследования дел об артобстрелах. Его слова приводит ТАСС.

«Зачастую территория, подвергшаяся атаке, занимает большую площадь, исчисляемую квадратными километрами, и как раз для фиксации последствий преступных действий необходим ее качественный осмотр. ...нашими криминалистами были разработаны особые методики, позволяющие при помощи специальных технических средств выполнить такую задачу», — заявил он.

По словам Бастрыкина, в целях безопасности и тщательного изучения последствий обстрела осмотр поврежденных объектов осуществляется с помощью дронов.

«Только с начала СВО возбуждено 2307 уголовных дел по фактам обстрелов мирного населения. Всего с 2014 года признаны потерпевшими более 131 тыс. человек», — заявил чиновник.

С февраля 2022 года возбуждено более 1,4 тыс. уголовных дел об обстреле приграничных российских территорий.

До этого СК установил личность 590 иностранных наемников на Украине.

Ранее в России была разработана комплексная система защиты объектов от БПЛА.

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