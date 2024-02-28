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В Германии признали наличие военнослужащих НАТО на Украине

Bild: военнослужащие НАТО уже находятся на Украине и помогают ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Военнослужащие армий альянса НАТО уже находятся на Украине и помогают Вооруженным силам этой страны в использовании и настройке высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в военных ведомствах НАТО.

Утверждается, что непосредственно в боевых действиях против российской армии военнослужащие НАТО участия не принимают, а занимаются отладкой боевых систем поставленного на Украину вооружения. При этом источники издания считают, что участие военнослужащих НАТО в боях является «крайне маловероятным» сценарием.

«Ни одна из названных вами стран не отправит войска на Украину, пока там бушует война», — заявил дипломат одной из стран, входящих в НАТО, на условиях анонимности.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что военнослужащие целого ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ.

Ранее МИД Китая отреагировал на слова Макрона по Украине.

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