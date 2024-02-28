В США заявили, что ВСУ могут остаться без снарядов к западным системам ПВО

Вооруженные силы Украины могут скоро без снарядов к системам ПВО NASAMS и Patriot, так как новых поставок ракет к ним не было с конца прошлого года. Об этом сообщает журнал Forbes, передает РИА Новости.

По данным издания, украинские военные переместили эти комплексы ПВО ближе к линии соприкосновения, чтобы противодействовать российской авиации.

При этом подчеркивается, что норвежские NASAMS и американские Patriot используют произведенные в США ракеты, а Вашингтон с декабря 2023 года не поставлял боеприпасы на Украину.

«Украина рано или поздно – скорее, рано – лишится своих лучших ракет ПВО», — считают в Forbes.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что союзники страны сформировали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. До этого он сообщал об обсуждении возможности отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.