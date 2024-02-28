Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что ВСУ могут остаться без снарядов к западным системам ПВО

Forbes: ВСУ из-за отсутствия ракет останутся без снарядов к NASAMS и Patriot

close
100%
Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины могут скоро без снарядов к системам ПВО NASAMS и Patriot, так как новых поставок ракет к ним не было с конца прошлого года. Об этом сообщает журнал Forbes, передает РИА Новости.

По данным издания, украинские военные переместили эти комплексы ПВО ближе к линии соприкосновения, чтобы противодействовать российской авиации.

При этом подчеркивается, что норвежские NASAMS и американские Patriot используют произведенные в США ракеты, а Вашингтон с декабря 2023 года не поставлял боеприпасы на Украину.

«Украина рано или поздно – скорее, рано – лишится своих лучших ракет ПВО», — считают в Forbes.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что союзники страны сформировали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. До этого он сообщал об обсуждении возможности отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами