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В МИДе сочли неэффективным рекрутинг наемников в ВСУ

Мирошник: попытки восполнить нехватку бойцов ВСУ за счет наемников провалились

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Попытки украинских властей решить проблему нехватки солдат за счет наемников провалились. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Он назвал рекрутинг наемников через диппредставительства неэффективным. Мирошник обратил внимание на то , что отношение иностранных солдат к участию в боевых действиях против российской армии претерпело изменения. Дипломат объяснил это тем, что на Украине характер военных действий сильно отличается от тех, что происходят в Сирии, Ираке или других странах.

До этого в МИД РФ анонсировали суды над командирами среднего звена Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мирошник отметил, что украинские офицеры не только выполняли преступные приказы, но и сами их давали. Мирошник почеркнул, что следующим этапом должен стать «суд над политическим режимом», действующим сейчас в стране.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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