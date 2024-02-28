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Минобороны раскрыло потери ВСУ на Донецком направлении за сутки

МО РФ: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 230 военных и два танка

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Reuters

На Донецком направлении подразделения российские военные смогли улучшить положение по переднему краю и нанести поражение скоплениям живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 107-й и 241-й бригад теробороны в районах Красного, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в Донецкой народной республике (ДНР).

«Отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украине в районе Георгиевки в ДНР. Противник потерял до 230-ти военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: польская САУ «Krab», два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», буксируемое орудие М119 американского производства, а также склад боеприпасов ВСУ.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили почти 100 украинских беспилотников и три снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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