Инспекторы США провели на Украине проверки поставленного Киеву вооружения

Инспекторы США совместно с украинскими военными провели новые проверки вооружения, переданного Вашингтоном Киеву. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

«Представители ВСУ, службы внутреннего аудита Минобороны Украины и инспекторы США провели еще две совместные инспекции оружия, переданного американскими партнерами», — сообщили в ведомстве.

Проверялись техническое состояние вооружения, серийные номера, условия надлежащего хранения вооружения. Сообщается, что нареканий со стороны американской стороны не было. По данным ведомства, с начала 2024 года были проведены три инспекции.

Страны Запада продолжают военную помощь Украине. Президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Киеве дальнобойного вооружения.

Позже Макрон заявил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже. Согласно его информации, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину.

Ранее на Украине заявили, что половина западного оружия не поставляется вовремя.