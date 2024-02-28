Американские наемники Джейсон Фриман и Бред Кендалл, бывшие частью «иностранного легиона» Украины, в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявили о готовности свергнуть президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета »Известия».

Пранкеры разговаривали с наемниками из США от имени экс-президента Украины Петра Порошенко и предложили им якобы служить в его личной военной компании.

Фриман признался, что был серьезен, когда согласился на должность в службе безопасности бывшего украинского лидера.

«Потому что я верю, что, в конце концов, вы, вероятно, тот человек, который сможет возглавить эту страну», — заявил наемник.

В конце 2023 года Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Во время диалога он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.