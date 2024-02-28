ХАМАС ударил ракетами по северу Израиля

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что дважды выпустило залп ракет с юга Ливана по северу Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Telegram-канале.

Отмечается, что два ракетных залпа состояли из 40 ракет «Град».

Бригада заявила, что ударила по штабу 769-й восточной бригады армии Израиля и казарме аэропорта в Бейт-Хилале.

При этом 27 февраля ливанская военизированная шиитская группировка «Хезболла» заявила о крупном обстреле базы воздушного наблюдения Израиля. Атаку в организации назвали ответом на обстрел города Баальбек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.