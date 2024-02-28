Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Завод «Купол» начал серийное производство летающих мишеней «Адъютант»

Гендиректор: в России началось серийное производство летающих мишеней «Адъютант»

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (флагман концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона» заявил, что на предприятии запущено серийное производство новых универсальных мишенно-тренировочных комплексов «Адъютант» для испытаний зенитных комплексов.

По словам Зиятдинова, сейчас исполнен первый госконтракт по выпуску «Адъютанта», специалисты уже работают на вторым.

«Адъютант» мы начинали создавать для проведения облетов своих ЗРК. Но вскоре стало ясно, что сфера применения гораздо шире. Комплекс уже успел принять участие в учебных стрельбах практически всех отечественных ЗРК», — поделился Зиятдинов.

Он добавил, что завод планирует увидеть повышение роста на данный комплекс. В настоящее время «Адъютант» проходит слаживание в войсках ПВО.

До этого Зиятдинов говорил, что на заводе «Купол» практически завершена разработка боевой машины (БМ) «Тайфун-ПВО».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами