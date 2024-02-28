Завод «Купол» начал серийное производство летающих мишеней «Адъютант»

Генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (флагман концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона» заявил, что на предприятии запущено серийное производство новых универсальных мишенно-тренировочных комплексов «Адъютант» для испытаний зенитных комплексов.

По словам Зиятдинова, сейчас исполнен первый госконтракт по выпуску «Адъютанта», специалисты уже работают на вторым.

«Адъютант» мы начинали создавать для проведения облетов своих ЗРК. Но вскоре стало ясно, что сфера применения гораздо шире. Комплекс уже успел принять участие в учебных стрельбах практически всех отечественных ЗРК», — поделился Зиятдинов.

Он добавил, что завод планирует увидеть повышение роста на данный комплекс. В настоящее время «Адъютант» проходит слаживание в войсках ПВО.

До этого Зиятдинов говорил, что на заводе «Купол» практически завершена разработка боевой машины (БМ) «Тайфун-ПВО».

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